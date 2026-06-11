A gente não se bica com eles

Vamos falar do esporte favorito de boa parte dos brasileiros: secar a Argentina. Os hermanos chegaram com a costumeira confiança elevada, exibindo aquela marra de quem entra em um Mundial acreditando que nasceu para ser protagonista. Para a estreia deles, terça-feira, um passarinho me contou que o Messi não vai estar 100% fisicamente. Para os argentinos, vai valer a máxima de que uma andorinha só não faz verão. Como brasileiros e hermanos não se bicam, mais vale um secador na mão do que dois voando!