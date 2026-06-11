O hexa que ninguém quer

Rapaziada, preciso falar da palavra que não sai da cabeça de nenhum brasileiro: hexa. Nós queremos ser hexacampeões do mundo, finalmente colocar a sexta estrela na camisa e acabar com uma espera que já dura 24 anos. Mas existe uma ironia cruel rondando esta Copa. Se o título não vier, o Brasil também será hexa. Só que de um jeito que ninguém quer.

Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018, Catar 2022 e agora Estados Unidos, México e Canadá 2026. Serão seis Copas consecutivas sem levantar a taça. Convenhamos, rapaziada: esse é o único hexa que o torcedor brasileiro não quer comemorar.

Chega de colecionar eliminações. Está na hora de trocar o hexa das frustrações pelo hexa dos campeões. Agora ajeitem o penacho, afiem os bicos, liguem os secadores e mantenham a esperança voando alto. Porque agora a Copa finalmente começa. E o Canarinho Undaiá estará aqui para dar o pio!