O voo da Copa vai começar!

Falta apenas um suspiro para a Copa do Mundo de 2026 finalmente levantar voo nos Estados Unidos, México e Canadá. E o seu colunista aqui já está de asa aberta e bico afiado! Canarinho tem pena, mas eu não tenho nenhuma de gastar o meu latim para comentar os preparativos dessa festa.

Um passarinho me contou que Donald Trump estará entre os convidados. Convenhamos, rapaziada: com aquele topete armado e tingido em tons de amarelo e laranja, o homem lembra uma calopsita que resolveu entrar para a política.

E falando em penteados que parecem ter saído diretamente de um viveiro exótico, o novo visual do Menino Ney desembarcou na Copa antes mesmo da bola: um topete platinado, espetado para a frente, que parece resultado de um cruzamento entre cacatua australiana e pica-pau do cerrado.

E para quem caiu de paraquedas na arquibancada da coluna, vale o esclarecimento: 'Undaiá' é um daqueles memes que brasileiros criam e a internet abraça sem pedir licença. A gíria passou a ser usada para batizar dribles bonitos, que têm a cara da nossa Seleção.