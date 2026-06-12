Khuliso aberto, e cabeludo de fora

ACopa do Mundo mal abriu o bico e já entregou um título pronto para este canário. De um lado, o técnico da África do Sul, Hugo Broos, deixou Khuliso Mudau aberto na lateral direita. Do outro, o goleiro Ochoa, com sua famosa cabeleira, assistiu à vitória mexicana do banco.

Quando a bola rolou, até a torcida mexicana percebeu o buraco na defesa sul-africana e começou a gritar 'olé' com 0 a 0 no placar. E deu México gostoso: duas bolas pra dentro e fim de papo.

Mesmo assim, uma penetração do Khuliso acabou sendo dura demais para Montes, que apelou para a falta e acabou expulso.