Partida não é partido

Hoje o bicho pega na nossa estreia contra o Marrocos, mas tem uma galera que tá precisando de um chá de semancol urgente. O Undaiá aqui andou reparando nas redes sociais e a bizarrice não para: tem maluco deixando de torcer pela Seleção Brasileira porque cismou que a bandeira de Marrocos — que é vermelha com uma estrela verde no meio — é propaganda disfarçada do PT! Sério, meu povo, o fanatismo político derreteu o cérebro de vez.

Se liga: o próprio Lula deu o recado de que a esquerda terá de usar verde e amarelo na Copa do Mundo 'para não deixar cores do Brasil serem tomadas'. Uma partida não é um partido, e hoje o manto é o amarelo da pátria. Esquece a urna por 90 minutos, foca no jogão e bora torcer juntos pelo hexacampeonato mundial. A bola é a única parada capaz de colar os cacos e juntar todo mundo no mesmo churrasco.