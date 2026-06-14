Ba-ban-do com a Anitta!

E a nossa 'Malandra' favorita, direto do Estádio de Los Angeles, representou o Brasil com a bola toda, subindo ao palco antes de EUA 4 x 1 Paraguai. A Poderosa fez uma performance de deixar os gringos ba-ban-do, provando que para ela não existe marcação cerrada de zagueiro. Em determinado trecho do show, a patroa mandou o papo reto: "Eu rebolo bem, quero ver você também". Vamos combinar: a Anitta já garantiu o primeiro título do Brasil, com o deboche que ela domina como ninguém. Ela sabe fazer "Goals" e "Envolver".