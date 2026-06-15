AINDA TEM BOBO NO FUTEBOL

Eu tinha pensado em usar aquela velha máxima de mesa de bar, sabe? Dizer que vendo as estreias de Japão, Austrália, Marrocos e EUA, não existe mais bobo no futebol. Mas aí a memória ativou o modo autodefesa. O 7 a 1 alemão no Curaçao simplesmente não deixou eu mentir para vocês. Vamos ser realistas: Curaçao é bobo, sim.

O Brasil de 2014 não era bobo, mas os caras fizeram a gente de bobinho na roda por noventa minutos. Parecia treino de luxo contra o sub-12 do fraldinha. Pelo menos Curaçao chegou a empatar o jogo e dar uma pontinha de esperança à torcida. Quando Oscar descontou, a vaca já tinha ido para o brejo fazia tempo. Não deu nem pra comemorar. De volta a 2026, o rei Ancelotti só não virou bobo da corte contra o Marrocos graças ao príncipe Vini Jr.