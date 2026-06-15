HORA DE SOLTAR O ENDRICK

Meus filhotes, tem caroço nesse angu! O Endrick deve ter escondido uma minhoca no sapato do Ancelotti, só pode. O garoto vive fazendo gol pela Seleção, entra ligado no 220 volts e quase sempre aproveita as chances que recebe. Mesmo assim, continua vendo o jogo do banco. Ontem, com o Brasil empatando com Marrocos, fiquei esperando o treinador abrir a gaiola e soltar a cria. Nada.

O mais curioso é que isso não acontece só com o italiano. Parece que todo técnico que passa pela Seleção resolve cortar as asas do Endrick. Difícil entender. Enquanto isso, o Brasil começou o jogo mais perdido que filhote fora do ninho e poderia ter levado um estrago daqueles. A sorte foi que o Vini Jr. levantou voo e acertou um golaço para salvar um pontinho. Mas a pergunta continua ecoando: por que ninguém deixa o Endrick voar?

O Igor Thiago acabou de chegar e já ganhou mais chances. Já o Raphinha pode errar quase tudo e continua em campo. E o Endrick segue no banco, sem que ninguém explique muito bem o motivo. E ainda não gostam que eu faça bico!