A avó faria, Vozinha?

Histórico! A Copa mal começou e o Grupo H entregou a maior zebra. O valente Cabo Verde estreou na história das Copas segurando o 0 a 0 contra a poderosa Espanha, uma das favoritas ao título. O destaque foi o goleiro com o nome mais carinhoso do futebol: Vozinha. A Espanha parou no paredão africano, que fez oito defesas e foi eleito pela Fifa o melhor em campo. Na boteco, a brincadeira foi que o ditado "esse gol até minha avó faria" virou lei ao contrário: "só Vozinha salvaria!".
Recuperado de lesão na coxa, a joia Lamine Yamal começou no banco e estreou em Copas aos 25 minutos da etapa final. Ele até concentrou as jogadas pela direita, mas não deu uma finalização. O garoto 'ia mal' toda vez que tentava penetrar no Cabo Verde.
O ataque espanhol jogou que nem arame liso: cerca, mas não machuca. Ficar no zero é igual a terminar sozinho na festa. Tipo o centroavante Oyarzabal, que se tornou o primeiro jogador, desde 1966, a jogar os primeiros 30 minutos de uma partida da Copa sem tocar na bola. Vozinha aguentou a pressão no Cabo Verde e o time não amoleceu na espanhola!