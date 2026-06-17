Mbappelé? Calma lá!

Confesso que hoje fiquei com as penas meio arrepiadas. A França estreou batendo Senegal por 3 a 1 e mostrou que, do meio pra frente, fabrica craque em série. É Dembélé, é Doué, é Olise, é Mbappé... Se deixar, os caras tabelam até na fila do pão.

Pra piorar meu humor, Mbappé chegou a 14 gols em Copas do Mundo e passou o Rei Pelé. Mas calma lá! Antes que alguém comece a comparar demais, o francês ainda está longe de alcançar o que realmente importa. Gol é bonito, mas Copa se mede é com taça no armário. E nisso o Rei continua reinando sozinho, com três títulos.

Então vou fazer igual zagueiro quando vê atacante perigoso vindo embalado: respeito, acompanho de perto e não tiro o olho. Porque essa França está jogando um bolão. Mas, enquanto Mbappé tiver uma Copa e Pelé tiver três, o trono ainda continua ocupado.