DEU UMA INVEJA DANADA!

Harry Kane entrou em campo contra a Croácia, fez dois gols e a Inglaterra goleou por 4 a 2. O inglês não é bonito, não tem fã- clube, não faz dancinha, mas é viciado em cravar. Centroavante raiz, instinto de gavião e, se precisar, faz gol até de bico. Confesso que deu inveja nesse canarinho aqui.

É que a Copa tá cheia de gente assim. Haaland fez dois pela Noruega. Mbappé fez dois pela França. As melhores seleções têm um bicho fominha na área. E o Brasil? Tem o Endrick preso na gaiola do banco de reservas. Ancelotti, pelo amor do samba, solta esse passarinho.

Desde Ronaldo e Adriano, o Brasil não tem um nove de verdade voando em Copa. O Endrick pode ser esse cara, mas pra isso precisa jogar, não torcer do poleiro. A gente ainda tinha o Pedro e o João Pedro pra levar, mas o italiano preferiu o 'operário' Igor Thiago.