Messi fez 3. Aí me impressioney

Meu povo, eu precisei tomar água com açúcar antes de escrever essa coluna. Porque Messi, aos 38 anos, ainda é papo de undaiá! Tá voando mais do que eu, e muita gente pensava que ele estava acabado. O homem fez três gols logo jogo de estreia e tá sedento por mais um título. Esse cara não é de carne e osso, não. Deve ser extraterrestre, como falam por aí.

Cristiano, aos 41, não foi bem, mas pelo menos entrou em campo no empate em 1 a 1 de Portugal com o Congo. O gajo se cuida e é teimoso. Não duvido que jogue a próxima Copa mesmo com 45.

Neymar é o oposto — tá mais sumido que carioca nesse frio que tá fazendo. Apareceu ontem no treino só pra dar um pulinho no gramado e falar graça. Jogar, que é bom, nada. Enquanto Messi faz gol, o LesioNEY faz exame de imagem. Essa panturrilha dele já tem mais capítulos que novela das 9.