Recorde em boas mãos

Messi se isolou como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, e dói no bico falar isso porque o cara é argentino. Mas vamos com a real: pelo menos tirou o Klose do topo. Com todo respeito ao alemão, mas esse posto tem que ser de monstro mesmo. E se não pode ser o Pelé, que seja o Messi.

Pior que a Argentina ainda pega a Jordânia na próxima rodada e deve dar uma goleada. Ou seja, esse extraterrestre de 1,70m ainda vai depenar esse recorde na fase de grupos. Imagina se for até a final de novo... (uma ova!).

Só que tem um detalhe. Messi tá com 18 gols, e o Mbappé não para de balançar a rede. O francês ainda deve disputar mais uma ou duas Copas, enquanto o argentino tá se despedindo. Tudo indica que é o próximo da fila pra assumir essa artilharia.