TCHECA VAI TER QUE SE ABRIR

Hoje, a abertura da última rodada da fase de grupos tá daquele jeito que o Canarinho gosta: cheia de segundas intenções. No Grupo A, a Tcheca deve jogar aberta e partir pro ataque, porque precisa passar pelo México pra seguir viva, senão vai rebolar de vez e ir embora. Já os mexicanos chegam relaxados, garantidos na liderança. Do outro lado, África do Sul e Coreia do Sul brigam pela classificação, nem que seja em terceiro lugar. Quem perder toma no sul e vai pra casa mais cedo.

Já no Grupo B, Suíça e Canadá podem fazer aquele empate camarada, que deixa todo mundo satisfeito e classificado pro mata-mata. Enquanto isso, a Bósnia precisa acabar com a campanha de 'Bósnia' na Copa do Mundo — só tem um ponto — e vencer o Catar. Quem vacilar vai catar as malas e pegar o voo de volta.