ROBOZÃO QUE NÃO ENFERRUJA

Cristiano Ronaldo passou mais uma vez voando por cima da história. Com os dois gols na vitória sobre o Uzbequistão, o português se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. A primeira bicada foi em 2006, na Alemanha. De lá pra cá, viu gerações inteiras saírem do ninho e chegarem ao Mundial. Quando Endrick, Rayan e Lamine Yamal ainda nem tinham nascido, o robozão já batia asas nos gramados do planeta.

Agora, CR7 soma 975 gols na carreira e avista de longe o poleiro dos mil. É um galho tão exclusivo que só Pelé e Romário estão empoleirados por lá. Aos 41 anos, muita gente acha que esta será a despedida dele em Copas. Eu não me arrisco a dar um pio pra duvidar desse cara.

Tem ave que envelhece; Cristiano parece trocar de penas e ficar ainda melhor. E, do jeito que a história anda, ninguém pode descartar mais alguns voos e muitos 'SIIIIIIU' em 2030.