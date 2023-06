Danilo Barbosa, do Botafogo, será reavaliado e pode retornar aos gramados após a Data FIfa

Ausente dos jogos do Botafogo há um pouco mais de um mês, o volante Danilo Barbosa tem chances de retornar a jogar após a Data Fifa, que será do dia 12 até 20 de junho. Segundo o "ge", o jogador de 27 anos será reavaliado durante a semana para ver se ele poderá voltar a atuar pelo Alvinegro após esse período.

Danilo Barbosa, segundo o próprio Botafogo, sofreu uma "lesão muscular significativa" na coxa direita durante a partida contra a LDU, no dia 4 de maio. Desde então, o volante não entrou em campo e segue em recuperação de sua lesão.

Com isso, Danilo segue como desfalque para a partida contra o Fortaleza, no próximo sábado (10), às 21h, no Nilton Santos. Além dele, o artilheiro Tiquinho Soares é dúvida, após ficar de fora da partida da última terça-feira (06) contra a LDU por problemas na coxa direita. Entretanto, o Botafogo terá retornos importantes, como o do meia Matías Segovia, recuperado de uma fratura na mão.