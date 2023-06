Luís Castro dará quatro dias de folga ao elenco do Botafogo: ‘Descansar a mente’

Rio - Líder do Brasileirão, o Botafogo só voltará a entrar em campo no próximo dia 22, devido à data Fifa. Após a vitória de 2 a 0 sobre o Fortaleza, na noite do último sábado (10), o técnico Luís Castro anunciou que aproveitará o período para dar quatro dias de folga aos jogadores - e para ele também, que viajará a Portugal.



“Vamos ter um tempo para ir de férias durante quatro dias. Porque andamos há muito tempo sem descansar. Vamos descansar a mente, o corpo, em treinos físicos. Eles levam para casa o trabalho que tem que ser feito. Mas é bom para todos (a folga), passamos noite em aviões, tivemos que levantar às 3h depois de jogo que acabou 23h”, declarou Castro.



O treinador também aproveitou para elogiar a atuação da equipe diante do Fortaleza e exaltou a consistência ofensiva apresentada.



“Tínhamos como objetivo sempre terminarmos as jogadas em finalização. Era um objetivo nosso porque ficamos alguns períodos sem conseguir isso quando tínhamos a bola e a perdíamos até o momento de finalizarmos. Hoje (sábado), a equipe se manteve sempre equilibrada defensivamente, nunca abriu espaços. Mantendo-se sempre muito compacta”, disse o técnico português.



“Tivemos um problema em determinado momento em que o Fortaleza começou a criar situações perigosas no início do segundo tempo. Tivemos que mudar o 1-2 do meio de campo para 2-1, o Tchê Tchê baixou para o lado do Marlon Freitas. O Carlos Eduardo passou a posição mais baixa, embora percorresse como um 10 no momento ofensivo. Tivemos que flutuar para dentro nossos pontas para quando o Fortaleza tivesse que rodar o jogo, termos mais unidade de proteção para pressionar a bola. Então tivemos que realinhar algumas coisas porque eles nos criaram muitas dificuldades até voltarmos ao jogo. Voltamos a ter consistência, voltamos a ter o domínio e o jogo foi correndo de forma controlada”, completou.

Com o resultado, o Botafogo garantiu que terminará a rodada na liderança do Brasileirão. O time de Luís Castro chegou a 24 pontos, contra 19 do vice-líder Palmeiras, que enfrentará o São Paulo neste domingo (11), no Morumbi. Agora, o Alvinegro volta a campo somente no dia 22, contra o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.