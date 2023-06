Tiquinho brinca com ‘anúncio’ do filho sobre retorno ao time do Botafogo: ‘Dei dura’

Rio - Autor dos dois gols na vitória do líder Botafogo sobre o Fortaleza, na noite do último sábado (10), no Estádio Nilton Santos, Tiquinho Soares encarou com bom humor o “anúncio” feito por seu filho sobre o retorno ao time do Botafogo. O camisa 9, que ficou fora do jogo contra a LDU no meio de semana, teve sua volta antecipada “em primeira mão” por Cristiano.



“Dei dura nele, não vou mentir. Falei para ele não fazer isso, mandei mensagem. Mas é uma criança, não sabe disso. Ele veio para o jogo e deu sorte para a gente. Mas é seguir com humildade, trabalhando firme. O campeonato é longo”, disse Tiquinho à TV Globo.



O artilheiro também elogiou a postura de sua equipe contra o Fortaleza.



“Acho que a gente fez grande jogo dentro de casa, com todo respeito ao Fortaleza, que é um grande adversário. Mas estou muito feliz pelo meu momento com essa camisa. Quando cheguei eu disse que nunca ia prometer gols, mas raça e muita entrega. Graças a Deus estou fazendo isso”, afirmou.

Com o resultado, o Botafogo garantiu que terminará a rodada na liderança do Brasileirão. O time de Luís Castro chegou a 24 pontos, contra 19 do vice-líder Palmeiras, que enfrentará o São Paulo neste domingo (11), no Morumbi. Agora, o Alvinegro volta a campo somente no dia 22, contra o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.