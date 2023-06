Clube da Série A encaminha acerto com Daniel Borges, do Botafogo

Rio - O Botafogo encaminhou a transferência do lateral-direito Daniel Borges para o América-MG. O jogador, que acabou perdendo espaço na equipe comandada por Luís Castro e se tornou terceira opção no elenco, assinará com o Coelho até o fim de 2024 em contrato de empréstimo.

Daniel Borges está no Botafogo desde 2021 e tem 88 partidas pelo clube, com 10 assistências e um gol marcado. Na atual temporada, ele tem apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, o que o possibilita de defender outra equipe na competição. As informações são do site "ge".

Será a segunda passagem do jogador pelo Independência. Antes, Daniel vestiu a camisa do Coelho entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, sendo peça importante na conquista do título da Série B do Brasileirão - após o feito, o Botafogo se interessou e assinou com o jogador, que também foi fundamental no retorno à elite.

A contratação por parte do time comandado pro Vagner Mancini visa diminuir o prejuízo técnico após a venda de Arthur para o Bayer Leverkusen (ALE) e a rescisão com Nino Paraíba, citado no esquema de manipulação de apostas esportivas.

O vínculo entre as partes será até o fim de 2024, quando também expira o contrato de Daniel Borges com o Botafogo.