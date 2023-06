Eduardo Paes explica situação de terreno para o CT do Botafogo

Com o projeto pronto de um CT com 19 campos e custo aproximado de R$ 170 milhões, o Botafogo busca um terreno e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu mais detalhes de onde pode ficar a estrutura. Segundo ele, as dimensões do projeto (296 metros quadrados) só permitem que um local a ser doado pelo município tenha a área necessária, mas, para isso, deve-se superar a burocracia.



Paes explicou que no terreno ficava a antiga Fazenda Parque Pasquale Mauro, cuja parte dela beira a Avenida das Américas. Entretanto, o espaço ainda não pertence ao município do Rio e o processo para ser adquirido já está em andamento.



"A área é a antiga fazenda do Pasquale Mauro na região, aonde deve sair um empreendimento de baixa densidade e grande extensão. Só que essa área só será doada ao município (isso acontece em todos os grandes empreendimentos) quando houver a solicitação e a consequente doação. As partes estão se falando mas, por enquanto - desse tamanho todo -, só teremos essa área. Assim que for nossa, faremos no mesmo modelo que foi feito para Vasco e Fluminense", postou o prefeito do Rio nas redes sociais.



O terreno fica em uma área de 2,5 milhões de metros quadrados e pertencia ao empresário italiano Pasquale Mauro, conhecido por ser dono do maior números de metros quadrados na região da Barra e Recreio. Recheado de polêmicas e processos, ele morreu em 2016.



A ideia da SAF do Botafogo é aguardar a oficialização da doação de um terreno por parte da Prefeitura do Rio, assim como foi feito com Fluminense e Vasco. Em meio à espera, o clube já tem um projeto pronto e terá parte bancada pelo Lyon, da França.



Em 2013, em outro mandato, Paes doou terrenos para Botafogo, Fluminense e Vasco por 50 anos renováveis por mais 50. Entretanto, apenas o Tricolor deu prosseguimento ao projeto na época. Em 2016, a Prefeitura cancelou a cessão dos terrenos vizinhos na Vargem grandes para o Glorioso e o Cruz-Maltino.