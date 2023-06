Revelada pelo Botafogo, Giovanna Waksman é convocada para a Seleção feminina sub-17

Joia formada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna Waksman, de apenas 14 anos, foi convocada pela técnica Simone Jatobá para um período de treinos da seleção brasileira feminina sub-17, na Granja Comary, entre 28 de junho e 9 de julho.

Apelidada de "nova Marta", a meio-campista brilhou na categoria sub-13 jogando ao lado de meninos e, com apoio de John Textor, se transferiu para o FC Florida com projeto envolvendo bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Em solo estadunidense, Giovanna marcou 81 gols e deu 22 assistências em 47 jogos na última temporada, em partidas disputadas tanto pelo Florida quanto pela Pine School, escola onde estuda, em competições femininas e mistas.

De longe, a diretoria do Botafogo, com participações de Textor, observa a situação da jogadora visando um possível retorno quando a mesma completar 16 anos, idade mínima para atuar profissionalmente no Brasil.