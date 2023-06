Eleito melhor treinador do Brasileirão em maio, Luís Castro dá mérito a todos do Botafogo: 'Trabalho do grupo'

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive uma excelente fase sob o comando do técnico Luís Castro. O português foi eleito o melhor técnico do torneio no mês de maio em uma nova eleição promovida pela CBF com a participação de jornalistas e analistas. No entanto, para ele, o mérito da premiação é de todos do clube.

"Receber todo ou qualquer prêmio do futebol é sempre um trabalho do grupo, não é individual. É o trabalho de muitas pessoas ao longo do jogo, de muitos departamentos ao longo da semana. Eu compreendo centrar um prêmio para o treinador, mas ele tem que ser dividido com jogadores, departamentos, administração e torcida", disse ao podcast "FutCast".

Luís Castro também exaltou o atacante Tiquinho Soares, eleito pela CBF o melhor jogador do Brasileirão nos meses de abril e maio. O técnico, porém, frisou que a artilharia do camisa 9 no torneio, com oito gols, é mérito de todo o elenco.

"O Tiquinho tem sua importância, mas não faz gols se não for bem servido. [...] Muitas vezes nos centramos no finalizador ou naquele que aparece em determinados momentos do jogo e nos focamos pouco naquele que tira um cruzamento, que diminui o espaço numa finalização, no volante que acompanha um jogador que está entrando na área, as defesas do goleiro", disse e completou:

"Uma equipe é uma família em campo. E a equipe já soube viver sem o Tiquinho, conseguiu bons desempenhos quando ele não pode jogar. Enquanto ele for melhor que Janderson e Matheus (Nascimento), será a peça que vai jogar na posição 9", concluiu.