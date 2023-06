Nova linha de uniformes do Botafogo terá referências a ídolos do clube e ao calçadão de Copacabana

Rio - Os novos uniformes do Botafogo, assinados pela empresa Reebok como a primeira linha da era SAF, devem ser lançados no próximo mês e trarão referências ao Rio de Janeiro e a ídolos da história do Alvinegro. As informações são do site "ge".

A camisa tradicional, número um no estatuto do clube, com as listras alvinegras, terá costura com desenhos das ondas no calçadão de Copacabana, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Já o segundo uniforme, predominantemente preto, exibirá ídolos do clube - como Nilton Santos e Garrincha - em marca d'água sob efeito da luz. Os primeiros modelos já foram definidos, estão em confecção na fábrica da nova fornecedora de materiais esportivos e devem ser colocados à venda em julho.

O Botafogo anunciou a Reebok como nova parceira para vestir os atletas dos times masculinos e femininos de todas as categorias, e será o primeiro clube no retorno da empresa ao futebol.