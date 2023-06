Após folga, Botafogo retorna aos treinos de olho em jogos decisivos pela frente

Líder do Brasileirão e dependendo de si para se garantir nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo deu quatro dias de folga aos jogadores e retorna aos trabalhos nesta sexta-feira (16) de olho em decisões pela frente. Após o período de descanso, a preparação se volta para jogos que podem determinar o futuro nas duas competições.



Após enfrentar o Cuiabá fora de casa na próxima quinta-feira (22), o Glorioso terá pela frente no dia 25 o Palmeiras, vice-líder no Brasileirão e o principal adversário neste momento. Atualmente a distância entre os clubes é de dois pontos e, se o Botafogo vencer, abrirá vantagem num confronto direto.



Logo depois, será a vez de definir a classificação na Sul-Americana contra o Magallanes, do Chile, no Nilton Santos. Uma vitória apenas não será suficiente para se manter à frente da LDU, que está empatada em pontos e saldo de gols. É preciso fazer saldo. O primeiro lugar no Grupo A dá direito à vaga nas oitavas de final, enquanto o segundo terá uma fase extra contra um terceiro lugar da Libertadores.



Se não bastassem esses dois compromissos importantes, o Botafogo ainda terá no Brasileirão o clássico com o Vasco, no Nilton Santos dia 2, e um duelo difícil fora de casa contra o Grêmio, dia 7. Somados ao confronto com o Palmeiras, esses jogos podem determinar pelo que o Botafogo brigará na competição.



Para essa sequência, o técnico Luís Castro espera contar com Gabriel Pires, recuperado de problema muscular, e Danilo Barbosa, que se machucou em maio.