Destaque do Botafogo, Eduardo recebe sondagem de fundo árabe

Rio - Em grande fase no Botafogo, o meia-atacante Eduardo, de 33 anos, vem despertando o interesse de um fundo de clubes da Arábia Saudita. De acordo com informações do portal "GE", o grupo acenou com uma proposta com aumento salarial e bonificações para o jogador alvinegro.

De acordo com o site, ainda não chegou nenhuma oferta até a mesa do Botafogo, porque Eduardo ainda não respondeu se irá topar a transferência. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 21 jogos, fez oito jogos e deu três assistências. O seu vínculo é até o fim de 2024.

O assédio da Arábia Saudita ao Botafogo não é apenas em Eduardo. O treinador Luís Castro também vem sendo ventilado em clubes do país com o Al-Nassr e o Al-Hilal. O português tem contrato até março de 2024.