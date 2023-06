Jornal saudita fala em princípio de acordo de Luís Castro com o Al-Nassr e cita prazo para acerto

Rio - O futuro do treinador Luís Castro segue indefinido, porém, há otimismo em relação ao acerto do português com o Al-Nassr, de acordo com a imprensa saudita. O jornal local "Asharq Al-Awsat" disse que o técnico do Botafogo tem até semana que vem para definir se aceita não a proposta do clube de Cristiano Ronaldo.

A publicação fala em princípio de acordo, mas Luís Castro ainda não respondeu a oferta. Ele tem contrato com o Botafogo até abril de 2024. Em entrevista à Rádio Globo, o português não se posicionou sobre seu futuro e admitiu ter recebido sondagens do futebol árabe.

"É natural que todos aqueles que desenvolvam seu trabalho bem sejam solicitados no mercado de trabalho. Não está ligado só aos resultados, mas também aquele que é o trabalho, está ligado ao trabalho que é desenvolvido no dia a dia nos treinos de forma rigorosa, determinada, disciplinada, comissão passando valores, querendo que nossas equipes ganhem sempre. Talvez, por isso, pelo meu trajeto, haja aqui e ali interesse no meu trabalho", disse.

Luís Castro está no Botafogo desde o ano passado e já viveu momentos de altos e baixo. Atualmente, o Alvinegro vive grande fase, sendo o líder do Brasileiro e também bem perto de classificar para as oitavas de finais da Sul-Americana.