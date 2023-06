Matías Segovia treina e aumenta chances de retornar ao Botafogo contra o Cuiabá

Rio - O Botafogo pode ter uma boa surpresa para a partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Arena Pantanal. O meia-atacante Matías Segovia treinou com o elenco e tem chances de estar à disposição.



Segovia apareceu em imagens da atividade divulgadas pela Botafogo TV. O paraguaio não entra em campo desde o dia 10, quando sentiu o tornozelo na partida contra o Fortaleza.



Apesar da possibilidade de ter Segovia, o Botafogo tem outros desfalques certos. O suspenso Eduardo e os machucados Lucas Fernandes e Marçal estão fora do duelo com o Dourado.