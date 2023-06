Com Danilo Barbosa e Segovia, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Cuiabá; confira a lista

O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira, 21, os relacionados para a partida contra o Cuiabá. A principal novidade na lista é Danilo Barbosa, que não entra em campo desde o dia 04 de maio por causa de lesão.

Além dele, o Alvinegro também contará com Matías Segovia. O paraguaio chegou a ser dúvida depois de se machucar no treino do último domingo, mas se recuperou e viaja com o grupo.

Já Gabriel Pires, Lucas Fernandes e Marçal ficam de fora, pois estão no DM. Eduardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada, precisará cumprir suspensão automática e também é desfalque.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS DO BOTAFOGO

Atletas relacionados para o jogo com o Cuiabá! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Or4BKRIDWz — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2023

Em tempo: Cuiabá e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.