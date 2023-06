Líder, Botafogo zoa o Flamengo após goleada sofrida para o Bragantino

Climinha de Festa Junina hoje. Quem aí gosta de QUADRIlha? pic.twitter.com/1C2XaLlahI — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 23, 2023

Rio - Cada vez mais líder do Brasileirão, o Botafogo não deixou passar a oportunidade de tirar um sarro com o Flamengo após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino, na noite da última quinta-feira (22), em Bragança Paulista. Em suas redes sociais, o Glorioso fez uma publicação alfinetando o rival pelo atropelo.“Climinha de Festa Junina hoje. Quem aí gosta de QUADRIlha?”, ironizou o perfil alvinegro, que aproveitou para mostrar a tabela do Brasileirão.Quem também não perdoou foi João Brandão, um dos auxiliares de Luís Castro. Ele postou uma foto onde aparece fazendo o número quatro com as mãos.Com a vitória por 1 a 0 diante do Cuiabá na última quinta-feira (22), o Botafogo ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do Brasileiro. O Glorioso chegou a 27 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Palmeiras.