Botafogo bate seu recorde de rodadas seguidas na liderança do Brasileirão

Rio - O Botafogo está cada vez mais embalado na liderança do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (22), na Arena Pantanal, o Glorioso superou seu recorde de rodadas consecutivas na primeira colocação do torneio. O levantamento foi feito pelo site “ge”.



Com o resultado diante do Dourado, o Botafogo garantiu que terminará a próxima rodada na liderança, já que tem vantagem de cinco pontos sobre o vice-líder Palmeiras. Com isso, serão dez rodadas (da 3ª à 12ª) no topo da tabela.



O recorde anterior na liderança foi na campanha do Brasileirão de 2007. Naquela época, a equipe liderou por nove rodadas (da 9ª à 16ª), mas não teve fôlego para brigar pelo título até o fim.



No próximo domingo (25), o Botafogo volta a campo para um confronto direto na briga pela liderança. O time de Luís Castro vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras, às 16h (de Brasília). Em caso de vitória, a vantagem no topo aumentará para, no mínimo, sete pontos.