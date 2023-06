Botafogo freia conversa de clube europeu por Lucas Perri

Um dos grandes destaques do Botafogo no primeiro semestre, o goleiro Lucas Perri chama a atenção do futebol europeu. Segundo informações do "iG Esporte", o Benfica, de Portugal, procurou o Alvinegro para contratar o jogador de 25 anos há cerca de dois meses. Entretanto, o clube carioca rechaçou qualquer ideia da equipe portuguesa de fazer uma oferta por ele.

Com isso, o Benfica praticamente descartou a negociação e conversa com o Athletico-PR sobre uma possível contratação do goleiro Bento. Entretanto, outra equipe europeia segue de olho no goleiro. Se trata da Fiorentina, da Itália. Lucas Perri tem passaporte italiano, o que facilitaria a negociação do jogador para o país.

Anteriormente, o empresário John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, garantiu que Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que recebeu uma proposta de quatro milhões de euros (cerca de R$20,9 milhões) do Besiktas, da Turquia, vão ser mantidos no clube até o final da temporada. O americano afirmou que essa também é a vontade dos dois jogadores, que planejam ganhar títulos com o Alvinegro nesta temporada.

"Eles querem ir para a Europa, mas também querem vencer aqui. Estão amando a temporada. Eles não vão sair nessa janela, mas temos que ter planos para os dois. Eles não são os únicos que estão atraindo interesse da Europa, há Tchê Tchê, Danilo, Victor Sá... São bons o suficiente para jogarem na Europa e sabem disso", declarou John Textor.

Lucas Perri chegou ao Botafogo no ano passado, após atuar um pouco mais de um semestre no Náutico. Inicialmente contratado para ser reserva de Gatito Rodríguez, o goleiro se consolidou na equipe titular a partir da atual temporada, sendo um dos melhores da posição do futebol brasileiro no ano. Ao todo, ele disputou 34 partidas em 2023 e não foi vazado em 17 ocasiões.