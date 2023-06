Botafogo faz proposta por promessa das categorias de base da Itália

Em busca de contratações para o segundo semestre, o Botafogo volta a sua atenção para o futebol sul-americano. Segundo o canal "TyC Sports", o Alvinegro fez uma proposta de 3,5 milhões de dólares (R$ 16,75 milhões) pelo meia Bruno Zapelli, jogador de 21 anos do Belgrano, da Argentina.

A oferta, entretanto, teria sido rejeitada pelo clube argentino que pede 8 milhões de dólares (R$ 38,25 milhões) por 100% dos direitos do jogador. Antes de ser sondado pelo Botafogo, Zapelli já esteve no radar do Fortaleza, Athletico-PR, Corinthians e Vasco.

Zapelli tem cidadania italiana e recentemente defendeu a seleção sub-21 da Itália. Cria das categorias de base do Belgrano, o meia disputou 19 jogos na atual temporada, tendo marcado um gol e dado duas assistências. O jogador de 21 anos tem contrato com o clube argentino até 2025.