Botafogo pode ter baixa importante para ‘final’ contra o Palmeiras

Adryelson durante treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo pode ter um desfalque importante para o duelo decisivo contra o Palmeiras, neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O zagueiro Adryelson, que sofreu uma pancada no jogo contra o Cuiabá e ainda tem dores na virilha, é dúvida para a partida. A informação é do site “ge”.Adryelson precisou ser substituído durante a partida contra o Dourado e foi reavaliado no retorno ao Rio. Apesar das dores, os exames não mostraram um grande problema no local, mas o pouco tempo de recuperação entre os jogos preocupa.A expectativa é de que Adryelson possa iniciar o jogo contra o Palmeiras como titular, mas o Botafogo ainda adota cautela. O clube fará novas avaliações e, se constatada qualquer chance de colocar em risco a condição física do zagueiro, ele será vetado. Caso isso aconteça, Philipe Sampaio entrará na equipe.Sendo assim, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras tem Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá (Luís Henrique).Atualmente, o Glorioso é o líder isolado do Brasileirão, com 27 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Palmeiras. Em caso de vitória, o time carioca ampliará sua vantagem na ponta para, no mínimo, sete pontos.