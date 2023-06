Segue o líder! Botafogo bate o Palmeiras e aumenta vantagem na ponta do Brasileirão

Rio - O Botafogo está cada vez mais embalado no Brasileirão. Na tarde deste domingo (25), o Glorioso venceu o Palmeiras no Allianz Parque pela primeira vez na história e ampliou para sete pontos sua vantagem na liderança do campeonato. O artilheiro Tiquinho Soares fez o único gol da vitória por 1 a 0, que teve emoção até o fim, com direito a pênalti perdido pelo Verdão.

Com o resultado, o Botafogo chegou a 30 pontos. O vice-líder do Brasileirão agora é o Grêmio, com 23. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos.

Como já era esperado, o Palmeiras tentou fazer valer o fator casa e foi quem teve mais a bola durante o primeiro tempo. O Verdão foi teve mais chances nos primeiros minutos, mas o Botafogo “soube sofrer”, conseguiu segurar o time paulista e acabou premiado. Na única chegada perigosa do Glorioso no primeiro tempo, Tiquinho Soares pegou o rebote após falta cobrada na área, driblou Zé Rafael e bateu de perna esquerda para abrir o placar para o líder, aos 27 minutos.



O gol do time carioca não mudou o cenário da partida e o Palmeiras continuou levando mais perigo, mas ainda pecava na finalização. No fim, o Verdão até conseguiu vazar o goleiro Lucas Perri com Gustavo Gómez, que marcou de cabeça, mas o VAR apontou impedimento ajustado do zagueiro paraguaio e o Botafogo foi para o vestiário em vantagem no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo passou a ocupar mais o campo de ataque após as entradas de Matías Segovia e Danilo Barbosa, que deram outra dinâmica ao time. O Glorioso conseguiu controlar mais as ações da partida e teve sua grande oportunidade para ampliar o placar nos pés de Victor Sá, que recebeu livre na área após boa puxada de contra-ataque do time alvinegro, mas acabou batendo para fora.

Além de ter melhorado na parte ofensiva, o Botafogo também deu menos espaços para o Palmeiras em relação ao primeiro tempo. Diferente do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, o time paulista tinha dificuldades para chegar à área do Glorioso e levar perigo.

Já no fim, os donos da casa conseguiram um pênalti quando Flaco López foi derrubado na área por Di Plácido e Anderson Daronco apontou a marca da cal. Na cobrança, Raphael Veiga bateu para fora e o time carioca garantiu a vitória importantíssima em São Paulo.

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Local: Allianz Parque (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Kleber Lucio Gil

PALMEIRAS: Weverton, Mayke (Endrick), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Luis Guilherme), Dudu (Bruno Tabata) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: Lucas Perri, Rafael (Di Plácido), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

Gols: Tiquinho Soares (27'/1ºT)

Cartões amarelos: PAL: Abel Ferreira; BOT: Tchê Tchê, Matheus Nascimento e Danilo Barbosa