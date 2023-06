Tiquinho exalta entrega do Botafogo em vitória sobre o Palmeiras: ‘Fizemos por merecer’

Rio - Artilheiro do Campeonato Brasileiro e herói do Botafogo na tarde deste domingo (25), Tiquinho Soares exaltou a entrega da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. Ainda no gramado do Allianz Parque, o camisa 9 valorizou a atuação do Glorioso, que ampliou sua vantagem na liderança para sete pontos.“Grande jogo, contra um clube que ganhou tudo nos últimos anos. Fizemos por merecer. Quem veio ao estádio viu duas grandes equipes. Tenho que parabenizar nossos companheiros. Até quem não joga, acaba participando do lado de fora e isso é importante para um clube que quer conquistar alguma coisa. Estou muito feliz. Seguimos juntos”, disse o atacante.Apesar do ótimo resultado em São Paulo, Tiquinho pregou cautela na briga pelo título.“Fizemos um grande jogo e conseguimos os três pontos, mas temos que lembrar que o campeonato ainda é longo e seguir com os pés no chão”, completou.Com o resultado, o Botafogo chegou a 30 pontos e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O vice-líder agora é o Grêmio, com 23 pontos. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos.