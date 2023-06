Botafogo recusa mais uma investida da Europa por Adryelson

Um dos grandes destaques do Botafogo na temporada, o zagueiro Adryelson, de 25 anos, vem despertando interesse de clubes do futebol europeu. Segundo o site "Torcedores.com", a Udinese, da Itália, fez uma proposta de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,4 milhões) pelo defensor, que foi negada pelo clube de General Severiano.

Ainda de acordo com o portal, John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, afirmou que apenas aceitará abrir negociações pelo zagueiro por, pelo menos, 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões). A diretoria do Alvinegro não quer perder os destaques da temporada.

Previamente, o Botafogo já havia recusado uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 20,9 milhões) pelo zagueiro de 25 anos vinda do Besiktas, da Turquia. Além da Udinese e do Clube Turco, o Olympique de Marseille, da França, e o Olympiacos, da Grécia, também fizeram propostas pelo jogador.

Adryelson foi contratado pelo Botafogo no ano passado em negociação junto ao Sport. Desde então, o zagueiro é uma das unanimidades na defesa do clube, fazendo uma dupla de excelente desempenho com Victor Cuesta. O jogador de 25 anos, até agora, fez 49 partidas com a camisa do Alvinegro e marcou três gols.