Botafogo tem melhor campanha entre os últimos cinco campeões do Brasileiro após a 12ª rodada

Rio - O Botafogo se isolou na liderança e se consolidou na disputa pelo título após derrotar o Palmeiras por 1 a 0, neste último domingo (25), no Allianz Parque. Após 12 rodadas, o Glorioso soma 30 pontos e abriu sete de diferença para o segundo colocado, que agora é o Grêmio. A marca do Alvinegro é a maior desde 2017, quando o Corinthians fez 32 pontos depois de 12 partidas disputadas.

No ano passado, o Palmeiras somou 25 pontos após 12 jogos - mesma pontuação do Atlético-MG em 2021. Em 2018, outro ano em que foi campeão, o Alviverde fez 19. Já o Flamengo somou um total de 24 em 2019 e 21 em 2020. Após 12 rodadas, o Botafogo de Luís Castro tem 30 pontos, com 10 vitórias e duas derrotas, além de 20 gols marcados e sete sofridos.

Para seguir sonhando com a conquista do título brasileiro, algo que não acontece desde 1995, o Botafogo aguarda a definição do futuro de Luís Castro. O treinador português, de 61 anos, recebeu uma proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita - sim, o time de Cristiano Ronaldo. O comandante tem a confiança de John Textor, dono do Alvinegro, mas o futuro é incerto.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 21h, contra o Magallanes, do Chile, no estádio Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Alvinegro já está classificado às oitavas de final e luta pela liderança. O próximo jogo do Brasileirão será contra o Vasco, domingo (2), às 16h (de Brasília), no mesmo local.

Campanha dos últimos campeões brasileiros após a 12ª rodada:



2017: Corinthians - 32 pontos

2018: Palmeiras - 19 pontos

2019: Flamengo - 24 pontos

2020: Flamengo - 21 pontos

2021: Atlético-MG - 25 pontos

2022: Palmeiras - 25 pontos