Técnico do Botafogo, Luís Castro deverá definir seu futuro nesta terça-feira

Rio - Assediado pelo Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, o treinador do Botafogo, Luís Castro, irá responder a proposta da equipe saudita até a próxima terça-feira. De acordo com informações do portal "UOL", o português pediu 24 horas para analisar a oferta do Oriente Médio.

O treinador, de 61 anos, está há mais de um ano no Botafogo e vive seu melhor momento na equipe. Em 12 jogos, o Alvinegro lidera o Brasileirão com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Seu vínculo com o Glorioso vai até abril de 2024.

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, admitiu que a proposta do clube árabe é tentadora e não garantiu a permanência de Luís Castro, após a vitória alvinegra sobre o Palmeiras, no último domingo.

De acordo com o "UOL", o Al-Nassr ofereceu um acordo válido por duas temporadas, a começar a partir do dia 1 de julho de 2023. O salário em discussão é quase quatro vezes superior ao recebido hoje por Luís Castro no futebol brasileiro.