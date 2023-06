John Textor promete possibilidade de reforços e valorização salarial para manter Luís Castro

Rio - Com uma proposta milionária do Al-Nassr , da Arábia Saudita, o técnico do Botafogo, Luís Castro segue com seu futuro indefinido. O Alvinegro ainda luta, do jeito que pode, para manter o treinador. De acordo com o portal "ge", o dono da SAF alvinegra, John Textor, fez promessas para convencer o português a ficar no clube.

Luís Castro, que tem contrato com o Botafogo até abril de 2024, ainda não recebeu uma oferta de renovação. Contudo, o Glorioso apresentou alguns cenários caso ele escolha ficar no Rio. Entre as promessas de John Textor está a valorização salarial, manutenção do projeto sob o comando técnico e maior atenção à estrutura interna ofertada ao trabalho.

O Botafogo também avalia a possibilidade de contratar reforços, o que é um desejo de Castro. Além disso, o Glorioso se apega na relação do técnico com jogadores e funcionários. O clube acredita que pode se apoiar no bom ambiente e no momento em que vive o time para convencer a permanência do português, sem competir com a parte financeira.

A proposta do Al-Nassr é de um contrato de dois anos e meio com um salário quatro vezes maior do que recebe no Botafogo. Caso aceite, o técnico ou o clube saudita terão que pagar R$ 10 milhões de multa. O futuro do português deve ser definido após o jogo desta quinta-feira (29), contra o Magallanes, do Chile, às 21h, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Nilton Santos.