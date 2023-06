Botafogo publica relacionados para despedida de Joel Carli contra o Magallanes (CHI)

O Botafogo anunciou a lista de relacionados para a partida contra o Magallanes (CHI), que acontece nesta quinta-feira (29), às 21h, no Estádio Nilton Santos. O jogo, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, será a última partida de Joel Carli pelo Alvinegro e como jogador profissional.

O contrato do argentino termina na próxima sexta-feira (30), e ele se aposentará do futebol após o jogo contra os chilenos. Por isso, é esperada uma grande festa no Nilton Santos, comemorando a passagem do ídolo, que chegou ao Alvinegro em 2016, saiu em 2020 e retornou em 2021. Ele marcou o gol do Botafogo na final do Cariocão de 2018, contra o Vasco, que levou a decisão para os pênaltis e deu o título ao Glorioso. Após sua aposentadoria, Carli ganhará cargo administrativo dentro do clube.

Além de Carli, outro jogador que também fará seu último jogo pelo Botafogo é Lucas Piazon, sabendo que seu vínculo também termina na sexta-feira e o clube não planeja renová-lo.

Como desfalques, o Botafogo não contará com o meia Matías Segovia, que não está inscrito para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além dele, os volantes JP Galvão e Breno e o meia Raí, relacionados contra o Palmeiras, desta vez não foram acionados.

Para avançar para a próxima fase, o Botafogo precisa vencer o Magallanes e torcer por um empate ou derrota da LDU contra o Cesar Vallejo. Porém, o Alvinegro ainda pode avançar em caso de triunfo da equipe equatoriana, desde que ela vença por até dois gols de diferença a mais do que o clube de General Severiano.