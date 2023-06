Possibilidade de Carli assumir comando do Botafogo agradaria o elenco

Rio - Com a saída de Luís Castro, possíveis nomes de treinador vem sendo ventilados no Botafogo. De acordo com informações do jornalista do SporTV, André Loffredo, o grupo alvinegro aprovaria que Joel Carli, que encerrou sua carreira no empate contra o Magallanes por 1 a 1, assumisse o comando da equipe.

O jornalista também afirmou que Bruno Lage, de 47 anos, treinador português que dirigiu o Benfica e que realizou seu último trabalho no Wolverhampton, em 2022, também vem sendo avaliado pelo clube carioca. O nome de Rogério Ceni teria sido reprovado pelo elenco alvinegro.

Luís Castro fez sua última partida como treinador do Botafogo na última quinta. Ele aceitou uma proposta do Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, e irá assinar um contrato de dois anos e meio com o clube saudita.