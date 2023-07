Botafogo anuncia a saída do técnico Luís Castro

Rio - Chegou ao fim a novela entre Luís Castro, Botafogo e Al-Nassr. Nesta sexta-feira (30), em reunião, o técnico comunicou ao empresário John Textor, dono da SAF alvinegra, que aceitou a proposta do clube saudita e irá trabalhar ao lado de Cristiano Ronaldo. Em nota divulgada nas redes sociais, o Glorioso agradeceu pelos serviços prestados e desejou sorte no próximo desafio.

A proposta do Al-Nassr chegou para Luís Castro logo após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo placar de 1 a 0, e o treinador acenou positivamente. Ele deixa o Botafogo com aproveitamento de aproximadamente 59% em 80 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas.

"O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista", escreveu o clube.

Internamente, lideranças do clube não gostaram da maneira como a saída do cargo foi conduzida, deixando para às vésperas do clássico com o Vasco para comunicar a decisão oficial. O vazamento irritou John Textor, que pediu para ser o primeiro avisado sobre a transferência.

No último compromisso comandando o Botafogo, Castro foi xingado e vaiado por torcedores no Estádio Nilton Santos no empate da equipe com o Magallanes (CHI), por 1 a 1 . Em entrevista coletiva após a partida, ele voltou a bater na tecla de que ainda não havia aceitado a proposta do Al-Nassr.