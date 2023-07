Influenciadora botafoguense é detida por policiais nos arredores do Nilton Santos

A influenciadora Samanta Alves viveu momentos de tensão na última quinta-feira (29), nos arredores do Estádio Nilton Santos, antes da partida entre Botafogo e Magallanes (CHI), pela Copa Sul-Americana. Após colocar sacos de gelo na caçamba de uma viatura policial, a torcedora do Alvinegro acabou detida.



Ao fim do vídeo do quadro "Na Galera", onde a influenciadora entrevista torcedores, uma mensagem afirma que Samanta foi detida, mas liberada pouco antes da bola rolar no Nilton Santos.

"Sim, deu m***. Nós da edição ainda nos perguntamos o por que ela faz isso. Está tudo bem. Ela foi detida, mas liberada quando começou a chover e o jogo iniciou. Sim, está uma bagunça do c*** isso aqui."

Samanta Alves é conhecida por vídeos de humor na internet e tem mais de 170 mil seguidores nas contas do Instagram e Twitter. A influenciadora atua também como repórter da "Botafogo TV" e já participou de vídeos da "CazéTV".