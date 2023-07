'MC Raio': Júnior Santos, do Botafogo, ataca de rapper e faz rima para homenagear Joel Carli

A despedida de Joel Carli dos gramados contou com uma homenagem especial de Júnior Santos. O camisa 37 do Botafogo atacou de rapper e fez uma rima em homenagem ao zagueiro. O Alvinegro registou o momento e o postou nas redes sociais. Confira:

Carli tinha contrato com o Glorioso válido até o dia 30 de junho deste ano. Sua última partida como profissional, foi no empate em 1 a 1 com o Magallanes-CHI, na última quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Após o apito final, o defensor recebeu homenagens do Botafogo ( clique aqui e relembre ).

Vale destacar que, embora tenha pendurado as chuteiras, Carli não dará adeus ao clube. Com o fim da carreira como jogador, ele passará a assumir uma função administrativa no Botafogo.