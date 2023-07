Carlos Alberto revela sentimento após saída de Luís Castro e elogia Caçapa no Botafogo: 'Passou confiança'

Rio - Mesmo após uma semana turbulenta com a saída do técnico Luís Castro, o Botafogo virou a chave, deu resposta rápida e venceu o Vasco por 2 a 0 com gols de Luis Henrique e Carlos Alberto. O segundo, em entrevista à "ESPN", recordou o período de incertezas quanto à permanência do português e elogiou Cláudio Caçapa, interino que assumiu para comandar o time no clássico.

"Queríamos muito que ele (Castro) ficasse, mas ele seguiu o caminho dele, que Deus o abençoe, desejamos muito sucesso a ele. O trabalho aqui fica, nós continuamos e vamos continuar com essa mesma pegada, essa mesma identidade, buscando sempre as vitórias com a união do grupo se sobressaindo. Em pouco tempo de profissional, talvez esse seja o grupo mais unido com o qual eu trabalhei", disse Carlos Alberto.

O atacante foi chamado na reta final da partida por Caçapa e fechou o placar no Estádio Nilton Santos. Carlos Alberto admitiu que não viu o ex-zagueiro atuar como jogador profissional, mas elogiou sua postura com o grupo.

"Não peguei essa época dele como jogador, quando eu estava nascendo ele já estava explodindo (risos). Ele chegou, abraçou o grupo, passou bastante confiança e isso nos motiva ainda mais. Ele passou confiança, deixou a gente mais leve e vamos seguir aí com ele", destacou.

Líder do Brasileirão com 33 pontos em 39 disputados, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (9) para o confronto direto com o Grêmio, às 18h30, em Porto Alegre, pela 14ª rodada.