Botafogo sonda lateral chileno para possível reposição a Rafael

Rio - A grave lesão de Rafael , que o afastará dos gramados até 2024, fez com que o Botafogo fosse ao mercado de vez para buscar um lateral-direito. Segundo o jornalista chileno José Tomás Fernandez, o Glorioso tem interesse em Guillermo Soto, de 29 anos, que atua pelo Hucarán, da Argentina, e pela seleção do Chile.

De acordo com o jornalista, o lateral-direito parece como uma das possibilidade, e ainda não houve proposta do Botafogo ao Hucarán, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Para a posição, o Glorioso tem somente Di Plácido, e observa Wallison e Ryan do time B.

Nesta temporada, Guillermo Soto fez 25 jogos pelo Hucarán. Ao todo, ele tem três jogos pela seleção do Chile. O lateral também interessa à Universad Católica, clube que o revelou. Ele também passou pelo Rangers de Talca, Barnechea e Palestino, todos chilenos. Seu contrato com o time argentino vai até o fim de 2025.