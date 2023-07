Matías Segovia não treina e vira dúvida para jogo do Botafogo contra o Grêmio

A ausência de Matías Segovia marcou a atividade desta quinta-feira (6) do Botafogo. Em vez de participar do treino sob o comando de Cláudio Caçap no CT Lonier, o meia passou o dia na academia, realizando um trabalho de fortalecimento e de recuperação física.



O atleta não participou dos últimos dois treinos e é dúvida para o confronto com o Grêmio, às 18h30 do próximo domingo, na Arena, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro se mobiliza para contar com o jogador bem fisicamente para ele ser ao menos uma opção.

Os botafoguenses ainda tendem a ter outras baixas. Matheus Nascimento e Victor Sá seguem em tratamento e não estão garantidos para o confronto com os gremistas. Gabriel Pires também não foi ao gramado, segue em tratamento de fisioterapia e ainda não faz trabalhos com bola com o restante do grupo.



Marçal e Lucas Fernandes, por sua vez, vêm participando dos treinos com o restante do grupo e devem atuar.