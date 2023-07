Botafogo avança por Bruno Lage e fica perto de acordo com o português

Rio - O Botafogo está perto de acertar a contratação do treinador Bruno Lage. De acordo com informações do portal "UOL", o Alvinegro e o português superaram as questões familiares do técnico, já chegaram a um acordo sobre o salário e o tempo de contrato. Com isso, faltariam poucos detalhes para o acerto ser finalizado.

No último fim de semana, John Textor, dono da SAF alvinegra, apresentou a Lage o projeto do clube e os benefícios de trabalhar no Brasil, algo inédito na carreira do comandante. O Botafogo deseja a contratação do treinador para ser o substituto de Luís Castro, que deixou o clube carioca, rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Aos 47 anos, Lage tem passagens pelo Benfica (POR), onde iniciou sua carreira como treinador. Seu último clube foi o Wolverhampton (ENG). Ele recebeu um convite recentemente do Atlético-MG, mas optou por rejeitar a possibilidade de trabalhar no Brasil.