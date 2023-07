Nome aparece no BID, e Diego Hernández fica regularizado para estrear pelo Botafogo

Diego Hernández tem condições legais para finalmente estrear com a camisa do Botafogo. Isso porque, nesta sexta-feira, 07, o nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Vale lembrar que o uruguaio chegou ao Alvinegro em maio deste ano e treina junto com o grupo deste então. No entanto, não pôde estrear na época porque a janela de transferências estava fechada. Como ela abriu no último dia 03, o Glorioso conseguiu inscrevê-lo no BID.

Dessa forma, ele fica à disposição do técnico interino Cláudio Caçapa para o jogo contra o Grêmio, que acontecerá às 18h30 deste domingo, em Porto Alegre. O compromisso é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Diego, de 23 anos, é a única contratação do Botafogo para esta janela de transferências até aqui. O atacante é uma das grandes promessas do futebol uruguaio e foi contratado após se destacar no Montevideo Wanderers. O contrato com o Glorioso é válido até o fim de 2026.