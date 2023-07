Marçal deve retornar ao time do Botafogo contra o Grêmio

Rio - O Botafogo pode ter um reforço importante para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre. O lateral Marçal tem boas chances de voltar ao time após mais de um mês longe dos gramados. O treino deste sábado (8) definirá a escalação ou não do jogador.



Marçal sofreu um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho direito no duelo com o Athletico-PR, no dia 31 de maio. Agora, o camisa 21 está totalmente recuperado e treinou normalmente com o grupo ao longo da semana.



Sendo assim, o técnico Claudio Caçapa deve mandar o Botafogo a campo com Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

O duelo entre Botafogo e Grêmio será decisivo na briga pela liderança do Brasileirão. O Glorioso tem sete pontos de vantagem ao relação ao vice-líder, que é justamente o clube gaúcho, adversário de domingo (11).